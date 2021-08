Farsa green pass, 450 migranti sbarcati a Lampedusa

Circa 450 migranti sbarcati a Lampedusa. Cinque dalla mezzanotte gli approdi che hanno visto impegnati nelle operazioni di soccorso gli uomini della Guardia di finanza. 67 complessivamente i migranti arrivati sulla più grande delle Pelagie.

Le prime tre carrette del mare hanno condotto sull’isola rispettivamente 14, 10 (tra cui 3 minori non accompagnati) e 14 (tra cui una donna) tunisini. E sempre dalla Tunisia arrivano gli altri due gruppi di 17 (tra cui una donna e 6 minori) e 12 (tra cui un minore non accompagnato) intercettati dalle Fiamme gialle.

Ieri con 15 sbarchi erano giunti a Lampedusa 375 persone, tra cui 47 donne e 31 minori. All’hotspot di contrada Imbriacola sono presenti 836 persone a fronte di una capienza massima prevista di 250.

La Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, ha disposto il trasferimento di 110 tunisini con il traghetto di linea per Porto Empedocle (Ag). Previsto inoltre anche quello di un altro gruppo di persone, già identificate e sottoposte a tampone rapido per la diagnosi del Covid, con un pattugliatore e poi, forse, un nuovo imbarco con il traghetto Cossydra che parte in serata. http://www.rainews.it

Nel frattempo, per fingere di combattere il Covid, Lamorgese fa mangiare i poliziotti sui muretti o per le scale.

