Guerini: continua il trasferimento degli afghani in Italia

"Nonostante il rapido deterioramento delle condizioni di sicurezza, sono pienamente in corso le attività per il trasporto umanitario del personale afghano che ha collaborato con l'Italia". Così il ministro Lorenzo Guerini, sottolineando che "stiamo seguendo con grande attenzione e apprensione la situazione in Afghanistan. La Difesa italiana, come sempre, è operativa h24".

I Talebani, in un comunicato ufficiale, promettono una “amnistia generale” per chi ha collaborato con il governo di Kabul e le “forze occupanti”. Nel testo dell’Emirato islamico si assicura che i diplomatici stranieri “non verranno toccati”, così come le proprietà private e imprenditoriali. (ANSA).

