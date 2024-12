Talebani alle Ong: ‘licenza a rischio se impiegano donne’

ROMA, 30 DIC – I talebani hanno minacciato di chiudere tutti i gruppi non governativi nazionali e stranieri in Afghanistan che impiegano donne. Ciò avviene due anni dopo aver intimato alle Ong di sospendere l’impiego di donne, presumibilmente perché non indossavano correttamente il velo islamico. In una lettera pubblicata su X, il ministero dell’Economia ha avvertito che il mancato rispetto dell’ultimo ordine avrebbe portato le Ong a perdere la licenza di operare nel Paese.

Il ministero ha dichiarato di essere responsabile della registrazione, del coordinamento, della direzione e della supervisione di tutte le attività svolte dalle organizzazioni nazionali e straniere. Ha quindi nuovamente ordinato l’interruzione di tutte le attività femminili nelle istituzioni non controllate dai talebani. “In caso di mancata collaborazione, tutte le attività di quell’istituzione saranno cancellate e anche la licenza di attività concessa dal ministero sarà annullata, si legge nella lettera. (ANSA)