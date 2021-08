Ocean Viking, Lamorgese assegna porto sicuro: 549 migranti a Pozzallo

549 migranti a Pozzallo – Tutto come abbondantemente previsto. È stato assegnato il porto di sbarco all’Ocean Viking, la nave ong che aveva soccorso in mare 549 migranti in sei operazioni nel Mediterraneo centrale. Ma quale? Naturalmente è un approdo italiano, quello di Pozzallo.

Sulla nave oltre cinquecento migranti e tra di loro anche un neonato di 3 mesi. Ieri era stata disposta l’ennesima evacuazione medica urgente per un naufrago a bordo della nave. Nei giorni scorsi era toccato a due donne, di cui una incinta e un bimbo, tutti di nazionalità nigeriana, condotti dalla motovedetta della Capitaneria di porto a Lampedusa.

Intanto a Lampedusa si sono succeduti due mini sbarchi di 4 e 14 persone Palermo, 7 ago. Proseguono, coordinate dalla Prefettura di Agrigento, le operazioni di svuotamento dell’hotspot di Lampedusa, dove, a fronte di una capienza di 250 posti, si trovano attualmente circa 500 persone. Ieri sera 80 migranti sono stati trasferiti con il traghetto di linea diretto a Porto Empedocle, stamani, invece, è previsto l’imbarco di 130 migranti su un pattugliatore della Capitaneria di porto. I

ntanto, sulla più grande delle Pelagie dopo una tregua dovuta al mare mosso si registrano due piccoli approdi: quattro migranti sono stati intercettati dalla Guardia di finanza, 14 dalla Capitaneria di porto. Una via vai destinato a intensificarsi durante il corso dell’estate. https://www.iltempo.it

