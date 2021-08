Obbligo green pass: senzatetto fuori da mense e dormitori

Senzatetto fuori da mense e dormitori – Il Green pass obbligatorio anche per i senza tetto: devono averlo – la decisione è della Provincia autonoma di Trento con la circolare D337/2021 del Dipartimento Salute e Politiche sociali del 05 agosto 2021 – per accedere alle mense pubbliche o nelle strutture dove dormono. Peccato che, essendo senza residenza, non possono chiedere di essere vaccinati e, quindi, non possono avere la certificazione. Una contraddizione destinata a rendere impossibile la vita a qualche centinaio di senza dimora in Trentino, che allo stato attuale non possono più accedere ai dormitori o alle mense.

Il problema era ben presente ad associazioni e consiglieri provinciali. Paolo Zanella, di Futura, aveva proposto in aula di procedere con la vaccinazione dei senza dimora. La proposta era stata bocciata dalla maggioranza.

In Trentino – dicono le associazioni – almeno 300 persone sono escluse dalla prenotazione. Una soluzione potrebbe essere quella dei tamponi, ma non è semplice. Sono persone che non possono pagarselo e i tempi sarebbero comunque troppo lunghi per chi ha bisogno – come chiunque – di un pasto e di un posto per poter dormire. www.rainews.it

