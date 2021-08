Grillo nel 2018: “da elevato posso dirvi che il transumano ci sarà”

5 Dicembre 2018 – Beppe Grillo ha pubblicato un video sul suo canale YouTube in cui si mostra con indosso una maschera da robot. Grillo parla del futuro, delle tecnologie, del transumano.

“Non so se questo sviluppo frenetico, tecnologico e scientifico ci cambierà – dice Beppe Grillo nel fvideo pubblicato sul suo sito, in cui si mostra con indosso una maschera – “Non lo so, non ne ho la minima idea ancora. Però so che questa tecnologia ci porterà a ribadire tutti i concetti uomo-macchina, le leggi di Asimov, il film inquietante che l’automa quando il tecnico viene chiamato per aggiustare un robot e si avvicina ad un robot, il robot lo guarda, lo tocca e gli dice: ‘Io posso farti felice o posso causarti dolore. Cosa vuoi?’ E il tecnico diventa pazzo perché capisce di essere di fronte ad una evoluzione talmente veloce della robotica da eliminare le leggi di Asimov. Come può una macchina arrecare dolore ad un essere umano.”

Il transumano ci sarà

“Quello che abbiamo davanti è questa transumana situazione dell’oltre l’umano. Io da elevato posso garantirvi che il transumano ci sarà. Ci saranno comunità su Marte, avremo vite virtuali, quando noi progetteremo la macchina delle macchine, che progetterà macchine sempre più intelligenti. L’essere umano è destinato a sparire”.

