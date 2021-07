Cottarelli: “Gli evasori fiscali sono ladri”

Cottarelli sci scaglia contro gli evasori fiscali. ”E’ giusto usare il termine ladro. Chi evade le tasse non ruba allo Stato ma agli altri che le tasse le devono pagare”. Ad affermarlo Carlo Cottarelli, intervenendo al webinar ‘L’evasione fiscale: il male assoluto. Le proposte della Uil per combatterla’.

Il totale dell’evasione, secondo l’economista, ”arriva a 130 miliardi di euro almeno” all’anno. ”La spesa pubblica per istruzione in Italia, per tutta l’istruzione, è di circa 65 miliardi. Quindi l’evasione è il doppio della spesa per la pubblica istruzione”, sottolinea. adnkronos

