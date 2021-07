Pregliasco: vaccinazione vuol dire rischiare la vita in un’ottica di solidarietà

Vaccinazione vuol dire rischiare la vita – Fabrizio Pregliasco (virologo, ricercatore in Scienze biomediche all’Università di Milano): “vedo come elemento favorente la vaccinazione perché la vaccinazione vuol dire rischiare la propria vita, perché la vaccinazione ha degli eventi avversi molto limitati, però quando la facciamo lo facciamo in un’ottica di solidarietà e di opportunità per i nostri familiari fragili, ma anche per la comunità”

(da ‘Stasera Italia’, programma con Tiziana Panella)

