Migranti, Ocean Viking verso Augusta: 572 a bordo

La nave della Ong francese, Ocean Viking verso Augusta. Il governo italiano ha assegnato Augusta come porto sicuro per la nave ong Ocean Viking, che sta navigando verso la Sicilia orientale con a bordo 572 migranti, dopo l’annuncio dell’ong di fare rotta verso le coste della Sicilia orientale per ripararsi dall’ondata di maltempo in arrivo nel canale di Sicilia per le prossime ore.

Le autorità italiane hanno deciso di autorizzare lo sbarco ad Augusta per evitare di aggravare la già situazione a bordo della nave dove la tensione è altissima e un uomo si è buttato in mare. Anche i kit di cibo e acqua stanno per finire e la notizia del porto sicuro ad Augusta ha tranquillizzato gli animi a bordo. www.rainews.it

