Burioni: “velocemente obbligo vaccinale per tutti”

“Se come pare la variante Delta ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e velocemente in considerazione l’obbligo vaccinale per tutti o si rischia grosso. Il virus non è più quello che abbiamo conosciuto, è diventato molto più pericoloso”. Così in un tweet Roberto Burioni virologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

