Pfizer, segnalazioni a EudraVigilance: 7.977 decessi e 255mila eventi avversi

Segnalazioni a EudraVigilance, il database europeo per la gestione e l’analisi delle segnalazioni di sospette reazioni avverse ai medicinali autorizzati, ha aggiornato al 26 giugno 2021 il report sugli eventi avversi rilevati in Europa al vaccino Covid di Pfizer/BioNtech Tozinameran (nome durante la sperimentazione: BNT162b2; nome commerciale: Comirnaty) .

Sono stati segnalati 255.715 eventi avversi, di cui 182.306 nella fascia di età tra 18 e 64 anni, 602 nella fascia di età tra 12 e 17 anni, 28 nella fascia di età tra 3 e 11 anni, 116 nella fascia di età tra 2 mesi e 2 anni e 52 nella fascia di età tra 0 e 1 mese.

Di 198.188 casi è stato già registrato il Paese di provenienza della segnalazione.Gli Stati con più eventi avversi segnalati sono Italia (50.527 casi), Olanda (33.980 casi) e Francia (29.468 casi). 96.366 casi sono stati classificati come “gravi”. (da www.colibripuglia.it, dove potete trovare tutti i grafici)

Segnalazioni a EudraVigilance

A EudraVigilance sono stati segnalati 7.977 decessi successivi alla somministrazione del vaccino Covid Pfizer nei seguenti “Reaction Groups”:

disturbi del sistema circolatorio e linfatico: 88 decessi

disturbi cardiaci: 1.078 decessi

anomalie congenite, genetiche e a carattere familiare: 9 decessi

disturbi dell’orecchio e del sistema vestibolare: 5 decessi

disturbi endocrini: 2 decessi

disturbi visivi: 18 decessi

disturbi gastrointestinali: 377 decessi

disturbi generali e reazioni nel sito di iniezione: 2.412 decessi

disturbi epatobiliari: 31 decessi

disturbi immunitari: 36 decessi

complicanze infettive: 804 decessi

reazioni a causa di infortuni, avvelenamento o complicazioni procedurali: 116 decessi

reazioni con indagini in corso: 292 decessi

disturbi metabolici e nutrizionali: 152 decessi

disturbi del tessuto muscoloscheletrico e connettivo: 99 decessi

neoplasie benigne , maligne o non specificate: 24 decessi

disturbi neurologici: 843 decessi

disturbi in gravidanza, allattamento e complicanze perinatali: 15 decessi

difetti del prodotto: 0 decessi

disturbi psichici: 113 decessi

disturbi renali e dell’apparato urinario: 126 decessi

disturbi dell’apparato riproduttivo: 2 decessi

disturbi polmonari e delle vie respiratorie: 928 decessi

disturbi dermatologici: 70 decessi

eventi sociali: 12 decessi

procedure mediche e chirurgiche: 20 decessi

disturbi vascolari: 305 decessi

