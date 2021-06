Di Maio: per la transizione ecologica servono 3000 miliardi di euro

Di Maio: “Credevo che tutto si dovesse fare con i fondi pubblici; in realtà la partnership pubblico-privato è sempre stata il motore di tutto quello che abbiamo sviluppato in Europa in questi decenni e, se guardiamo la transizione ecologica, i numeri – e non voglio spaventare nessuno – in Europa per effettuare la transizione ecologica servono 3000 miliardi di euro, ma solo mille sono i fondi che abbiamo investito come stato, come Unione Europea di Fondi definiamoli ”pubblici”. Gli altri 2000 verranno dagli investimenti privati. (agenzia vista)

