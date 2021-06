Stefano Montanari e Antonietta Gatti intervistati da Red Ronnie

di Red Ronnie – Stefano Montanari e Antonietta Gatti sono la coppia più bella del mondo. Lui è laureato in farmacia, lei è fisico e bioingeniere. Lui è diventato una star di internet e i suoi video, dove racconta la verità su quello che sta accadendo, fanno milioni di visualizzazioni. Lei è stata la prima a denunciare le nanoparticella inventando il nome “Nanopathology”. I suoi studi sono esaminati in tutto il mondo. Entrambi hanno combattuto gli inceneritori, le cui nanoparticelle sono letali per l’essere umano.

Montanari è stato reso famosi da Beppe Grillo nei suoi spettacoli. Il “comico” ha anche raccolto fondi per acquistare loro un prezioso microscopio per gli studi che fanno, che poi Beppe ha fatto in modo di sottrarre. La storia di questa incredibile vicenda, preludio ai 5 Stelle, la puoi leggere nel libro “Grillo Mannaro” che Stefano ha scritto e divulgato gratuitamente sul suo sito a questo link

https://www.stefanomontanari.net/il-grillo-mannaro/

Visti gli episodi di censura che hanno subito spesso i video di Stefano, lui ha creato un canale libero: https://www.freehealthacademy.com

Stefano Montanari e Antonietta Gatti, l’intevista

Sono andato a trovare Stefano e Antonietta Morena nello studio Nanodiagnotics che hanno vicino a Modena. La conversazione è durata un’ora e mezza. Per il rispetto della verità non ho fatto alcun taglio e la lascio integrale.C’è solo l’interruzione per il cambio batteria della telecamera.

L’analisi che hanno fatto di virus, vaccini, DNA, frequenze, feti abortiti e tanti altri argomenti è lucida e serena, pur nella sua drammaticità. Chi ha già visto questa conversazione mi ha testimoniato quando mia stata importante e illuminante.

L’informazione libera e il confronto nella scienza sono elementi essenziali in ogni società civile.

In teoria dovrei occuparmi solo di musica, ma nei momenti di emergenza sono costretto a raccontare altre storie, sempre alla ricerca della verità, seppur scomoda e penalizzante anche nel mio lavoro. Però non siamo su questa terra per accumulare fama o beni materiali, ma per aiutare chi ha bisogno e risvegliare le coscienze, a partire dalla nostra.

