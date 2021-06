Crotone, morta 49enne vaccinata con AstraZeneca

Morta la 49enne vaccinata con AstraZeneca. E’ deceduta nell’ospedale di Crotone la donna di Verzino, finita in rianimazione dopo essere stata colta da un malore. Era ricoverata in condizioni gravissime da 21 giorni e nulla hanno potuto le cure dei medici che hanno tentato di strapparla alla morte. La donna, madre di tre figli, si era vaccinata il 30 maggio scorso in uno degli hub attivi nella città di Crotone.

Come scrive catanzaro.gazzettadelsud.it, era stata vaccinata Astrazeneca, disponibile in quella circostanza. Una decina di giorni dopo ha cominciato a sentirsi male accusando dolori all’addome, fino al ricovero nell’ospedale civile di Crotone dove le hanno, tra le altre cose riscontrato dei coaguli di sangue ed un infarto intestinale.

Le sue condizioni si sono aggravate da richiedere un intervento e poi il suo ricovero nel reparto di rianimazione. Il suo caso è stato segnalato all’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) come quelli che potrebbero avere un collegamento alla vaccinazione anti-Covid.

