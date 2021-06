Draghi: Speranza l’ho voluto io, ne ho grande stima

Cosi’ il premier Mario Draghi, rispondendo ad una domanda dei cronisti riguardo l’incontro tenutosi oggi tra il premier e il leader della Lega.

«Ho detto al ministro Salvini che ho voluto io il ministro Speranza e ne ho grande stima». Cosi’ il premier Mario Draghi, rispondendo ad una domanda dei cronisti riguardo l’incontro tenutosi oggi tra il premier e il leader della Lega. ( AGTW – CorriereTv – 9 aprile 2021)

Demolizione della sanità pubblica.

Speranza esegue il compito che gli è stato assegnato e per cui gode della stima di Draghi.

► Sanitari non vaccinati, in Alto Adige interi reparti a rischio chiusura

Condividi