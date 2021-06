Roma: medico gira in moto a caccia di anziani e no vax

Roma, il medico che “converte” i no vax vaccinandoli in moto. A “Mattino Cinque” parla Marcello Pili: “Ho fatto 1300 iniezioni, più di un hub”. “Penso che parlare con un medico di cui le persone si fidano, perché è il loro medico di base, contribuisce sicuramente a chiarirgli le idee”. Così, a “Mattino Cinque”, Marcello Pili spiega la sua scelta di spostarsi in moto per le strade di Roma e di andare a casa dei propri pazienti scettici per vaccinarli.

A caccia di anziani e no vax

“Nei mesi scorsi ho fatto 1300 iniezioni, più di un hub, un terzo delle quali agli over 60”, continua il medico, che prova anche a spiegare i motivi dello scetticismo. “Il problema è che c’è molta disinformazione su questi vaccini, le persone utilizzano il mezzo televisivo e le notizie sono estremamente variopinte. Questo non chiarisce molto le idee”.

