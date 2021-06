Stroncato da malore dopo il vaccino, muore 48enne

E’ morto a soli 48 anni, stroncato da un malore dopo il vaccino. Pochi giorni prima gli era stata somministrata una dose di vaccino anti-Covid della Johnson & Johnson. Se ci possa essere o meno una correlazione nella tragedia che è costata la vita a Emiliano Carboni, rappresentante di commercio originario di Force nell’Ascolano e da anni residente a Tortoreto, proverà a dirlo l’autopsia che è stata disposta dalla procura di Teramo anche alla luce dell’esposto-denuncia depositato dalla moglie del 48enne.

Presentata denuncia

Come scrive www.rpiunews.it, la donna, stimata veterinaria lungo la costa vibratiana, vuole vederci chiaro, presenta denuncia e di conseguenza il pm di turno Francesca Zani, come atto dovuto, ha aperto un fascicolo contro ignoti e ha disposto l’autopsia: si tratterebbe del primo caso in assoluto in provincia di Teramo di accertamenti su una persona deceduta che ha partecipato alla campagna di vaccinazione.

Condividi