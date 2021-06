Toninelli citato per diffamazione da Berlusconi: “Mi chiede più di 200 mila euro”

“Berlusconi mi cita per diffamazione e mi chiede non meno di 200 mila euro, soldi che io non ho. Li chiede per delle affermazioni fatte sui social tra il 2017 e 2019″, così Danilo Toninelli in un video su Facebook. / Facebook Danilo Toninelli

