Genova – 75enne in rianimazione dopo il vaccino Moderna. La donna è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Galliera di Genova dopo il riscontro da parte dei medici di una grave piastrinopenia. La 75enne era stata trasferita al Galliera ieri sera; gli accertamenti condotti dai medici del nosocomio hanno evidenziato la forte carenza di piastrine e hanno ritenuto opportuno ricoverare la donna in Terapia Intensiva. Visto il suo stato di salute, sarà disposto per la giornata di oggi il trasferimento nel reparto di Medicina.

Come scrive https://liguriaoggi.it, la donna, durante le scorse settimane, aveva ricevuto la seconda dose del vaccino anti Covid Moderna. Al momento non è stato verificato un collegamento diretto tra la sintomatologia e il vaccino, ma l’ipotesi è ritenuta valida dai medici. Fino alle verifiche che saranno condotte dagli esperti, non è possibile attribuire il nesso di causalità.

Condividi