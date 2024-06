PIAZZA LIBERTA’ ritorna domenica 9 giugno 2024

Elettrosensibilità

PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna domenica 9 giugno 2024 alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

A un mese dall’entrata in vigore della nuova legge che aumenta l’elettrosmog, senza interpellare neanche il ministero della salute, si parlerà degli effetti collaterali che si avranno sulle persone, ma anche degli effetti ambientali, che si ripercuoteranno su animali, flora, fauna ecc.

Ne parleremo con:

Debora Cuini – medico, iscritta all’associazione internazionale di medici per l’ambiente ISDE Italia.

Silvia Guerini – attivista e saggista

Maurizio Martucci – giornalista

Luca Rech – consulente in ambito delle biotecnologie, specializzato in protezione e terapia da inquinamento elettromagnetico.