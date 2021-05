Sondaggio: Speranza ministro più apprezzato

Fra i ministri del governo Draghi, il più apprezzato è quello della Salute, Roberto Speranza. Il premier Mario Draghi promosso dopo i primi 100 giorni da capo dell’esecutivo. E tra il leader, Giuseppe Conte e l’attuale presidente del Consiglio sono ai primi due posti, con l’ex capo di governo di due punti sopra l’attuale. Sono i risultati del sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky Tg24 diffuso oggi dal canale all news. Lo scrive repubblica.it

Speranza ministro più apprezzato

Nel dettaglio, il 50,6 per cento degli intervistati riconosce all’ex banchiere centrale di aver fatto un buon lavoro, il 27,6 per cento non sa giudicare o non risponde mentre il 21,8 per cento ha espresso un giudizio negativo. Per quanto riguarda i singoli ministri, il responsabile del dicastero della Salute, Roberto Speranza, è quello il cui operato ha ottenuto il gradimento maggiore (29 per cento), seguito dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio (13,1 per cento) e quello della Cultura Dario Franceschini (10,5 per cento).

Al 10,2 per cento la ministra della Giustizia Marta Cartabia, al 9,6 per cento Giancarlo Giorgetti a capo dello Sviluppo economico, mentre è all’8,7 per cento l’apprezzamento per Luciana Lamorgese al ministero dell’Interno. Seguono il ministro del Lavoro Andrea Orlando (6,5 per cento), quello dell’Economia Daniele Franco (3,9 per cento); mentre il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e quello delle Politiche agricole e forestali Stefano Patuanelli sono entrambi al 3,5 per cento.

