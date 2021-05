Virologi, Meluzzi: non sono cialtroni, recitano la parte per cui sono pagati

di Radio Radio TV – Previsioni dei virologi? Se gli scienziati che presidiano la scena mediatica hanno fallito in diversi casi nel loro ruolo di divulgazione, perché vengono ancora considerati fonti attendibili da tv, giornali, radio? Su questo punto non ha dubbi il professor Alessandro Meluzzi, interpellato in diretta da Fabio Duranti e Francesco Vergovich. Ecco il commento del Prof. Alessandro Meluzzi a Un Giorno Speciale.

“Non sono dei cialtroni, sono dei professionisti che recitano la parte che devono recitare in commedia. Recitano un soggetto e sono profumatamente pagati per questo. Hanno detto cose opposte tra di loro: la mascherina serve, la mascherina non serve, loro fanno il loro mestiere. Il problema è che per quell’85% di schiavi queste cose sono irrilevanti.

Perché tanto il mainstream è presidiato dal potere, quindi questi vengono ogni volta interpellati anche se dicono cose opposte. Loro incarnano la scienza con la S maiuscola, tutti quelli che hanno un’opinione anche solo dubbiosa sono no-vax, no-mask, negazionisti, fascisti. E quindi il gioco è fatto.

Il potere è tutto saldamente nelle stesse mani. Basta leggere quello che c’è sui grandi giornaloni, su Rai1, Rai2, Rai3, Canale5, Rete4: è tutto chiaro mi sembra, no?”.

