Covid, donna muore un’ora dopo il vaccino “evitare allarmismi”

Donna, 68enne, residente in provincia di Como. Dopo circa un’ora dalla somministrazione della seconda dose del vaccino Pfizer/BioNtech, ha avuto un malore improvviso: un infarto che le ha causato la morte. La donna era appena uscita dall’hub vaccinale di Villa Erba assieme alla figlia, con cui stava andando a mangiare un gelato.

In relazione a quanto accaduto, l’Asst Lauriana ha condiviso una nota ufficiale che recita: “Al momento siamo venuti a conoscenza per via informale di quanto accaduto ed esprimiamo innanzitutto il nostro cordoglio alla famiglia. Attendiamo che le autorità svolgano le indagini che riterranno necessarie ed opportune per chiarire i motivi del decesso della signora. È assolutamente necessario evitare inutili allarmismi che potrebbero in qualche misura interferire sull’andamento della campagna vaccinale”. affaritaliani.it

