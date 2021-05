‘Guerra Brexit’ sulla Manica: Johnson manda la Royal Navy, la Francia due navi da guerra

Escalation post Brexit tra Regno Unito e Francia sulla pesca nella Manica. Sono infatti arrivate in zona, nelle prime ore di oggi le due navi da guerra della Royal Navy, Severn e Tamar inviate ieri sera su decisione del premier Boris Johnson per pattugliare l’area di fronte all’Isola di Jersey, dipendenza della Corona di Londra nel Canale, in modo da scoraggiare il tentativo di blocco ingaggiato nei suoi confronti da alcune decine di pescherecci francesi.

Come scrive www.ilmessaggero.it, la protesta dei pescatori, giustificata dal governo di Parigi, nasce dal rifiuto del governo locale di Jersey – autonomo, ma forte della tutela di Londra – di consentire l’accesso a molti di loro nelle proprie acque di pesca sullo sfondo di un’interpretazione restrittiva del capito sulla pesca dell’accordo quadro sul dopo Brexit sottoscritto nei mesi scorsi fra Regno Unito e Ue. Interpretazione che ha limitato drasticamente dalla settimana scorsa il numero di licenze rilasciate da Jersey – che si trova a 22 chilometri dalle coste della Normandia – ai pescherecci francesi in mancanza di tutta una serie di documenti richiesti.

Royal Navy a navi da guerra francesi

Di qui la proteste di Parigi e la reazione dei pescatori, sfociata nella minaccia del blocco di St. Helier, capitale e porto principale dell’isola, con il rischio di privare i suoi abitanti persino della corrente elettrica. E la risposta del governo locale con la richiesta di aiuto a Londra, arrivato sotto forma di due unità della Royal Navy incaricate ora di «monitorare la situazione». Il Regno Unito assicura «il suo incrollabile sostegno a Jersey», ha fatto sapere ieri sera Boris Johnson dopo colloqui avuti con il Chief Minister della piccola isola, John Le Fondé, e il ministro degli Esteri, Ian Gorst.

La Francia ha inviato due motovedette nei pressi dell’isola di Jersey, dove da stamattina è in atto una protesta di una cinquantina di pescherecci francesi. Lo si apprende dalle autorità marittime. Il segretario di Stato francese agli Affari europei, Clément Beaune, all’Afp ha detto che le «manovre» britanniche al largo di Jersey, «non devono intimidirci». Precisando di aver parlato con il suo omologo britannico, David Frost, Beaune ha aggiunto: «La nostra volontà è non alimentare tensioni ma avere un’applicazione rapida e completa dell’accordo» post-Brexit sulla pesca.

Royal Navy, il tweet della BBC

UK to send two Royal Navy patrol vessels to monitor planned blockade of Jersey's main port amid fishing rights row with France https://t.co/nfI8TNrRIU — BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 5, 2021

Condividi