Nave Sea Watch arrivata a Trapani: 455 migranti a bordo

E’ arrivata questa mattina nel porto di Trapani la nave Sea Watch 4 con a bordo 455 migranti prelevati in sei diversi interventi di salvataggio nel Mediterraneo. Sono già in corso, a bordo della nave della Ong tedesca, le operazioni di controllo e i tamponi per il Covid. Finiti i controlli si procederà alla distribuzione, nei centri della provincia di Trapani e dell’isola, dei 194 minori non accompagnati. Tra loro 6 bambini.

Tutti gli altri, in una seconda fase, saranno condotti a bordo delle navi quarantena Splendid e Azzurra alla fonda, l’una di fronte la costa meridionale, l’altra della costa settentrionale. Al molo Ronciglio è arrivato anche il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida “Le persone che abbiano soccorso sono molto provate ma felici di sapere che presto potranno sbarcare”, aveva scritto ieri su Twitter la Sea Watch. www.rainews.it

