Andrà a Trapani la Sea Watch 4, la nave della Ong tedesca che ha a bordo 455 migranti. “Ci stiamo dirigendo verso Trapani, il porto sicuro assegnato dalle autorità italiane a Sea Watch – scrive la ong in un tweet – Le persone che abbiano soccorso sono molto provate ma felici di sapere che presto potranno sbarcare”. Gli oltre 450 migranti sono stati soccorsi in 6 diversi interventi di soccorso avvenuti in meno di 72 ore davanti alla Libia. www.ilsicilia.it

“In Italia è urgente accogliere un milione di migranti e renderli cittadini italiani, di installarli nel sud per far rivivere questa regione che si svuota”. Queste le parole di Roberto Saviano che ha rilasciato un’intervista al quotidiano francese Libération. Lo scrittore napoletano, ha da poco pubblicato in Francia il suo libro dal titolo In mare non esistono taxi, tanto per cambiare a tema “immigrazione”.

