Cina: con la pandemia Pil +18,3% nel 1° trimestre 2021

Il Pil cinese è volato del 18,3% su base annua nei primi tre mesi del 2021, facendo lievemente peggio del balzo del 19% atteso dal consensus degli analisti intervistati da Reuters. Il forte rialzo si spiega con la contrazione significativa che aveva colpito l’economia cinese nel primo trimestre del 2020, quando il Pil scese del 6,8%, scontando la crisi innescata dall’esplosione della pandemia Covid-19.

L’Ufficio nazionale di statistica ha reso noto, anche, che il Pil della Cina è salito del 10,3% nel primo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019, ovvero di due anni fa. Nel quarto trimestre del 2020, l’economia cinese era cresciuta del 6,5%.

Su base trimestrale il Pil ha riportato nei primi tre mesi del 2021 una espansione dello 0,6%, meno del +1,4% stimato e rispetto alla precedente crescita del 3,2%, rivista al rialzo dal +2,6% precedentemente riportato. – See more at: http://www.rainews.it

