Meluzzi: III guerra mondiale voluta dagli stessi che ci rinchiudono e ci chippano

In un altro tweet, il professore scrive una preghiera: “Spirito Paraclito, Potenza di Dio nella Storia, che susciti nei credenti i doni della Profezia, liberaci dai demoni della rabbia della paura e della depressione perché come Giona possiamo eternamente conciliarci come Te e servirti nei Tuoi disegni. Con la protezione Maria. Amen”

Russia, Putin muove le truppe al confine. Ultimatum-Nato: "Si fermi subito", venti di guerra nel cuore dell'Europa – Libero Quotidiano Si annuncia la terza guerra mondiale voluta da Soros e suoi soci finanzieri , gli stessi che ci rinchiudono e chippano! https://t.co/DvckjqKFbP — Alessandro Meluzzi☦️🇮🇹 (@a_meluzzi) April 13, 2021

