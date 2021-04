Anziana guarisce dal Covid e muore dopo vaccino Pfizer

Anziana guarita dal Covid viene vaccinata dopo solo un mese e muore. Un’anziana è morta tre ore dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer. La donna di 83 anni, ricoverata in una Rsa della provincia di Rimini, si era amallata di Covid, ma era guarita e ora per la sua morte il figlio ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica.

Secondo quanto riportano i quotidiani riminesi, l’83enne, sofferente anche di altre patologie gravi, aveva contratto il Covid, risultando positiva il primo dicembre, con sintomi lievi ed era guarita: ventuno giorni dopo era uscita dall’isolamento senza essere sottoposta a tampone molecolare.

A gennaio, il 15, l’anziana donna è stata vaccinata e dopo tre ore è deceduta per cause che i medici – secondo l’esposto presentato dall’avvocato Luca Greco che rappresenta il figlio – non possono escludere né confermare che abbiano un legame con l’immunizzazione. I familiari chiedono anche di chiarire come mai all’anziana sia stato somministrato il vaccino nonostante il poco tempo passato rispetto all’infezione. ilmessaggero

Condividi