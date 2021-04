Vaccino Sputnik, De Luca: “Aifa decida entro 2 settimane”

De Luca: Sputnik? Dormiamo in piedi, Aifa decida entro 2 settimane “Sputnik? Abbiamo firmato un contratto rispetto al quale abbiamo ascoltato tutta una serie di stupidaggini anche sui giornali. È un contratto assolutamente corretto nell’ambito dei poteri che ha la Regione Campania. Le Regioni non possono muoversi nell’ambito dei 4 vaccini contrattualizzati dall’Europa, per il resto la Regione può fare quello che vuole”.

Lo ha chiarito il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, da Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino), dove è partito il secondo centro pubblico regionale per l’autismo, rispondendo a una domanda sullo stato dell’arte dell’accordo tra Regione e fornitori del vaccino russo.

“La Regione – prosegue De Luca – ha fatto un contratto vero e proprio con l’azienda produttrice di Sputnik, questo contratto subordina la propria esecutività all’approvazione del vaccino. Quello che non si capisce è perché dormiamo in piedi ancora oggi, perché l’Aifa non decide nel giro di due settimane se questo vaccino va bene o meno. Quando l’Aifa ha valutato Pfizer lo ha fatto in due settimane, facciamo la stessa cosa con questo vaccino. Se abbiamo 3 milioni di dosi aggiuntive a quelle dell’Europa è chiaro che nel giro di tre mesi noi usciamo fuori dal calvario”. http://www.rainews.it

