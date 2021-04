Silvana De Mari: “Un vaccino non si fa mai durante un’epidemia perché finisce per selezionare la variante più aggressiva e rendere endemico ed eterno il virus.

Ci stanno candidando a diventare un popolo di ammalati.

Il falso vaccino non impedisce di ammalarsi o di infettare gli altri, ma riduce i sintomi della malattia. Pertanto fare il vaccino è un gesto di assoluto egoismo.”

Covid, Lopalco: ”medici vaccinati hanno infettato alcuni reparti”

Silvana De Mari: “il vaccino è un gesto di assoluto egoismo”

