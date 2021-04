“Adulto e vaccinato”, raccolta fondi Croce Rossa con Matteo Bassetti

Magliette ‘Adulto e Vaccinato’ raccolta fondi per la Croce Rossa con il dr. Matteo Bassetti. “Adulto e vaccinato”. Dall’idea di tre genovesi è nato un progetto a scopo benefico di sensibilizzazione sull’importanza del vaccino contro il covid, unico strumento di protezione e contrasto all’attuale emergenza sanitaria. I tre protagonisti del progetto, Riccardo, Chiara e Valentina, attivi nel mondo dell’arte e del design, hanno realizzato una grafica speciale e delle magliette da indossare in occasione del vaccino, per poi veicolare anche sui social il messaggio attraverso un selfie con l’hashtag #adultoevaccinato.

Il primo a raccogliere l’invito “Adulto e vaccinato” è stato Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, che ha postato sui social una foto con la maglia realizzata dai tre genovesi e ha invitato i genovesi a fare altrettanto per sostenere il progetto.

Il ricavato dalla vendita delle magliette sarà infatti devoluto interamente alla Croce Rossa per il suo impegno nel fronteggiare il virus e tutte le emergenze in Italia. Insieme alle magliette ci sarà anche una “action figure” realizzata da Riccardo, scultore e scenografo di professione, che rappresenta il coronavirus intrappolato all’interno di una campana di vetro. Un’immagine che vuole essere di buon auspicio qualcosa a cui guardare per quando questa terribile situazione sarà finalmente storia, come un trofeo a ricordarci cosa abbiamo fatto perché finisse. […]

