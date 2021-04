Vaccinata con AstraZeneca, insegnante 32enne in rianimazione

Genova. Un’insegnante di 32 anni che lo scorso 22 marzo era stata vaccinata con Astrazeneca è ricoverata all’ospedale San Martino in rianimazione a causa di un’emorragia cerebrale in un quadro trombotico. La donna avrebbe cominciato a non sentirsi bene ieri e oggi è arrivata al pronto soccorso del nosocomio genovese dopo essere stata trovata in gravi condizioni nella sua abitazione.

Come scrive il giornale locale www.genova24.it, “La Direzione del Policlinico ha attivato – si legge in una nota dell’ospedale – le previste segnalazioni nell’ambito delle procedure di farmacovigilanza verso AIFA”.

Il vaccino Astrazeneca era stato sospeso in mezza Europa, Italia compresa, dopo alcuni casi di decessi legati proprio a trombosi, poi la somministrazione era ripresa dopo il via libera di Ema ed Aifa. Proprio di oggi la notizia che il vaccino Astrazeneca è stato sospeso in Olanda.

