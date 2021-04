Operatori sanitari positivi dopo il vaccino, indagine a Foggia

Covid, efficacia doppio vaccino: chiesta indagine siero-epidemiologica ad Asl e Riuniti Foggia. Alla luce della nuova pesante impennata di contagi dovuta alla “terza ondata” di Covid 1 nella Provincia di Foggia ed in considerazione del riscontro di positivi tra coloro i quali avevano completato il ciclo vaccinale, per cui si presumeva il raggiungimento della piena copertura immunologica, questa organizzazione sindacale Fsi-Usae Foggia chiede di avviare urgentemente un’indagine siero-epidemiologica per il dosaggio delle immunoglobuline (IgM e IgG) anti Sars-CoV-2, su tutto il personale, sia interno, sia esterno, che opera nella “ASL FG” e “Policlinico Riuniti”.

L’obiettivo da raggiungere mediante la rilevazione del titolo anticorpale anti-Sars-CoV-2, è valutare la circolazione del virus nelle strutture sanitarie Covid e non Covid, l’efficacia di tutte le misure di prevenzione messe in campo e permettere di capire se il risultato atteso è stato raggiunto o meno, ovvero se il vaccino sollecita la produzione di anticorpi e se offre una copertura efficace.

Positivi dopo il vaccino

Come ampiamente ribadito, oggi più che mai, il personale del servizio sanitario regionale, impegnato su mille fronti, per garantire cure, assistenza e sicurezza dei pazienti, ha bisogno di operare con assoluta tranquillità e supporto e deve avere la certezza che la somministrazione della vaccinazione anti Covid 19 ha prodotto nei tempi previsti la piena immunità” conclude il segretario territoriale Achille Capozzi

https://www.foggiatoday.it

