Trump presidente, Zingaretti: “solitudine senza speranza che diventa rabbia”

Il capodelegazione del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ha sottolineato come la vittoria di Trump è l’affermazione di un sentimento di “solitudine senza speranza” che “diventata rabbia e questa rabbia è stata cavalcata e rappresentata. Non ho letto soluzioni, ma solo indicazioni di nemici: è servito. Ora sta all’Europa capire che occorre un coraggioso cambiamento. Investimenti strategici e un salto in avanti nel processo di integrazione e nella costruzione di una vera dimensione politica e federale”

“È questa la sfida europeista davanti a noi”, ha scritto Zingaretti. “Lottare per un’Europa più forte, più vicina alle persone, che costruisca giustizia e susciti nuova speranza. Difendere la democrazia significa non limitarsi a citare ma difendere i valori europei e davvero attuare la nostra Costituzione”.

Lo riporta il sito del Partito democratico.