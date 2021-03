Effetti collaterali, Canada sospende vaccino Astrazeneca per gli under 55

Effetti collaterali, il Canada ha sospeso l’uso del vaccino anti-Covid di AstraZeneca per le persone sotto i 55 anni per timori di possibili trombi. La decisione segue la raccomandazione della Commissione nazionale sulla vaccinazione. “C’é una sostanziale incertezza sui benefici di fornire il vaccino AstraZeneca agli adulti sotto i 55 anni dati i potenziali rischi”, ha spiegato Shelley Deeks, vice presidente della commissione. (Vaccini, quasi 4000 morti segnalati all’agenzia europea Eudravigilance, ndr)

Da nuovi dati provenienti dall’Europa si evince che il rischio di trombi è potenzialmente di uno su 100 mila, più alto di uno su un milione ritenuto in precedenza, ha aggiunto. Da qui, la decisione di sospenderne l’uso, in attesa di nuovi analisi rischi-benefici, e l’invito a chi lo abbia ricevuto negli ultimi 20 giorni di consultare un medico. “Finora, non sono stati riportati casi” di trombi in Canada, ha sottolineato il responsabile medico, Supriya Sharma. www.huffingtonpost.it

