Vaccino AstraZeneca, nuovi dati agli Usa: “Tasso efficacia abbassato al 76%”

Nuovi dati sul vaccino anti-covid Astrazeneca. A presentarli la stessa azienda farmaceutica al Data Safety Monitoring Board americano. Dai dati emerge un’efficacia del 76% nella prevenzione della malattia sintomatica e del 100% della malattia grave o critica e dell’ospedalizzazione. Il vaccino, stando ai dati aggiornati diffusi da Astrazeneca, ha dimostrato un’efficacia dell’85% contro la malattia sintomatica nei partecipanti di età pari o superiore ai 65 anni.

“L’analisi primaria è coerente con la nostra analisi provvisoria rilasciata in precedenza e conferma che il nostro vaccino Covid-19 è altamente efficace negli adulti, compresi quelli di età pari o superiore a 65 anni”, ha dichiarato Mene Pangalos, vicepresidente esecutivo, BioPharmaceuticals R&D. “Non vediamo l’ora di presentare la nostra richiesta di autorizzazione all’uso di emergenza negli Stati Uniti e di prepararci per il lancio di milioni di dosi in tutta l’America”.

Due giorni fa il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) affermava che AstraZeneca potrebbe aver “incluso informazioni obsolete” nei risultati della sperimentazione clinica del vaccino anti-Covid negli Stati Uniti, che potrebbero aver fornito “una visione incompleta dei dati di efficacia”. La dichiarazione era stata diffusa dall’agenzia americana dopo che la società farmaceutica anglosvedese aveva pubblicato lo studio relativo alla fase tre della sperimentazione in America, che mostrava una efficacia del 79% nella prevenzione dei casi asintomatici e del 100% nella prevenzione della malattia grave e del ricovero ospedaliero. adnkronos

Condividi