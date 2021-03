Covid-19, Fauci: vaccini ai bambini nel 2022

Gli Stati Uniti potrebbero iniziare a vaccinare gli adolescenti, contro il Covid-19, questo autunno; mentre i bambini in età scolare potrebbero iniziare ad essere vaccinati all’inizio del prossimo anno. E’ questo il piano presentato mercoledì dal dottor Anthony Fauci, consulente della Casa Bianca per la risposta al Covid, durante l’audizione nella commissioni per l’energia e il commercio della Camera dei rappresentanti.

Fauci ha detto che i ricercatori avranno probabilmente dati sufficienti sulle vaccinazioni per i bambini più piccoli, dai 12 anni in giù, nei prossimi mesi e potranno iniziare a somministrare le dosi di vaccino nel primo trimestre del 2022.La Food and Drug Administration ha autorizzato i vaccini di Moderna e Johnson & Johnson per persone di età pari o superiore a 18 anni, mentre il vaccino di Pfizer può essere utilizzato a partire dai 16 anni. askanews

