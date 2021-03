Michelle Obama: depressione durante la pandemia

10 MAR – Michelle Obama confessa di aver sofferto di depressione durante la pandemia e incoraggia gli americani a parlare di più apertamente della loro salute mentale. “La depressione è comprensibile in queste circostanze. Non è realistico pensare che si possano superare tutti gli shock e i disordini” dell’ultimo anno “senza risentirne.

Questa è una delle ragioni per cui dobbiamo parlare di più della salute mentale perché ognuno affronta i traumi, l’ansia e le difficoltà in modi diversi”, dice l’ex First Lady in un’intervista a People.

Michelle Obama afferma di essere stata vaccinata: “Incoraggio tutti a farsi vaccinare non appena ne hanno l’opportunità”. La pandemia comunque, spiega, le ha consentito e ha consentito a Barack Obama di rafforzare il rapporto con le loro figlie durante la quarantena. (ANSA).

Qualche mese fa, la signora Obama soffriva di depressione a causa del razzismo

