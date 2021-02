Case farmaceutiche e inventori di malattie: documentario RAI

Nel video, un vecchio documentario del giornalista Silvestro Montanaro, il conduttore del programma RAI “C’era una volta”, racconta di come l’industria farmaceutica “crea” le malattie. STRANAMENTE questa puntata è scomparsa dalle teche RAI.

Come spiega il servizio, le case farmaceutiche progettano meticolosamente l’inganno, agiscono alla stregua di organizzazioni mafiose, avide di profitto, facendo pressione sull’individuo “sano” per indurlo al consumo sempre più frequente dei propri prodotti. Le industrie dei farmaci di cui si parla, ricordiamo, sono le stesse che producono vaccini, ansiolitici, mangimi per gli animali da macello, concimi per produzioni massive in agricoltura. (liberascelta.org)

Condividi