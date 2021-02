Romano Prodi: “La Lega nel governo Draghi, fine del sovranismo? No, c’è sempre la Meloni all’opposizione. Ma il sovranismo si era già indebolito con le ultime elezioni europee, poi con la sconfitta di Trump. Adesso si ridimensiona perché abbiamo bisogno della solidarietà europea. Ecco perché è in crisi, per i fatti”

Prodi parla di solidarità europea, ma di fatto, per ora, il Recovery fund non esiste.

