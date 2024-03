Comune Bologna: conferito a Romano Prodi l’Archiginnasio d’oro

Con il solo voto contrario dei cinque consiglieri comunali di Fdi, la mancata partecipazione al voto di quelli leghisti e di Forza Italia ed il voto a favore compatto di tutti i consiglieri di maggioranza di centrosinistra e di alcuni di opposizione per un totale di 25 sì, il Consiglio comunale di Bologna ha dato il disco verde al riconoscimento a Romano Prodi dell’Archiginnasio d’oro: il più prestigioso e autorevole riconoscimento cittadino. (askanews)

(ANSA) La proposta di riconoscimento, che a breve verrà messa in calendario, arriva, come si legge nelle motivazioni, per “il contributo scientifico nel campo dell’economia, che ha trovato positiva applicazione anche nei diversi incarichi di governo ricoperti; l’instancabile impegno profuso per animare una cultura delle istituzioni fondata sulla attiva partecipazione democratica, la cultura europeista e il profondo amore per la città di Bologna, centro propulsore e destino di tante sue iniziative, crocevia di relazioni, casa e culla di tanti affetti, che dalla sua dedizione generosa ha guadagnato lustro”. (ANSA)