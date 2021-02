Liliana Segre: “la gente è matta a non vaccinarsi?”

La senatrice a vita Liliana Segre è stata vaccinata all’ospedale Fatebenefratelli di Milano. L’ultranovantenne, sopravvissuta ad Auschwitz, si è presentata al centro vaccinale alle 11:30 per ricevere la somministrazione programmata. Ad accoglierla ha trovato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Letizia Moratti.

Liliana Segre a Fontana: “La gente è matta a non vaccinarsi?” La senatrice ha scambiato anche qualche battuta con il presidente Fontana. “Grazie mille del video che ha registrato perché abbiamo bisogno… c’è troppa gente che non si è iscritta”, ha detto il presidente della Regione. “La gente è pazza a non volere fare il vaccino?”, si è chiesta la Segre. “Un po’ di matti ci sono”, la replica. “Alcuni hanno paura”, ha commentato allora Fontana.

Lilliana Segre, 90 anni compiuti a settembre, è una dei testimonial per la campagna vaccinale in Lombardia e ha ricordato l’importanza di combattere il virus anche con un’adeguata profilassi.

Speranza: “Una vita che è un esempio, grazie a Liliana Segre” “Una vita che è un esempio per tutti. Anche nei gesti più semplici. Grazie a Liliana Segre”. Lo ha scritto su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza. https://www.tgcom24.mediaset.it

