Alan Friedman bandito da Rai1. Direttore Coletta: non invitarlo più

Rai 1 bandisce Alan Friedman. Il prezzo della frase del giornalista a Unomattina su Melania. “Ho chiesto ai miei vicedirettori e a tutti i miei dirigenti di non ospitarlo più” ha dichiarato Stefano Coletta, il direttore di Rai1. La decisione, di bandire il giornalista statunitense Alan Friedman dal canale, segue ai recenti sviluppi legati alla dichiarazione infelice su Melania Trump, in diretta Rai durante un suo intervento a Unomattina. Nell’intervento il giornalista si riferiva a Melania Trump come “escort” di Donald Trump. Friedman si è poi scusato, ospite da Myrta Merlino a L’aria che tira, ma le scuse non sono bastate a evitargli l’esclusione annunciata da Coletta in Commissione di Vigilanza Rai.

“Chiunque abbia lavorato con me – ha spiegato Coletta – sa quanto io abbia lavorato come autore sulla figura femminile e sul tema della violenza alle donne. Sono stato curatore di ‘Amore criminale’, sono stato curatore come capo progetto di ‘Chi l’ha visto’. Cronache di diverso spessore che non mi possono non aver portato immediatamente a stigmatizzare con grandissima determinazione davvero l’orrenda locuzione linguistica utilizzata da Alan Friedman. Per cui immediatamente nell’ambito del mio canale ho chiesto ai miei vicedirettori e a tutti i miei dirigenti di non ospitarlo più, perché non si possono tollerare nel rapporto uomo-donna, nella quota rappresentativa delle diversità falsi incidenti. Non si possono tollerare, vista la responsabilità che la televisione ha su una trasversalità di culture e di sensibilità”. www.affaritaliani.it

Rai1, insulto di Alan Friedman a Melania: “Trump in aereo con la sua escort”

SCOOP! Non è la prima volta che il "giornalista" Alan Friedman dà della "escort" a Melania Trump: ecco un tweet del 23 agosto, dove riesce allo stesso tempo a insultare anche le donne slovene.

FRIEDMAN, sei disgustoso. pic.twitter.com/MoewEzpUIx — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) January 22, 2021

Condividi