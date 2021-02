Covid, Sanremo: divieto di sosta per pedoni

Sanremo – Divieto di sosta per pedoni nei pressi dell’Ariston e attorno agli alberghi. E’ la principale novità per le norme anticovid legate al Festival (2-6 marzo) emersa nel corso del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica che si è tenuto in prefettura a Imperia.

Nel corso di un altro vertice, lunedì scorso, il prefetto aveva annunciato che non ci sarebbe stata la necessità di attuare “zone rosse”, ma oggi è stato deciso di procedere a specifiche ordinanze riferite alle aree più “calde”. In primis, Ariston e alberghi, dove sarà consentito solo il transito per evitare assembramenti. (ANSA foto ansa).

