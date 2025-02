Sanremo 2025, il delirio di Orfini: “Manca il rap colto”

Il Pd boccia il Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti. Matteo Orfini, deputato dem, definisce “fiacca” l’edizione 2025

Intervenuto ai microfoni di “Festival dei politici”, podcast di Agi condotto dal vicedirettore Alberto Di Majo, Orfini ammette: “Ho una passione per Lucio Corsi e ho molto apprezzato la sua performance, la canzone e il testo. E anche riascoltando il pezzo di Achille Lauro sono certo che avrà un discreto successo. Così anche Brunori Sas mi è piaciuto molto”.

Ma… C’è un ma: per lui si tratta di un’edizione un po’ “fiacca, senza titolo”. “Manca un po’ il rap colto e alcune cose coraggiose – spiega – riportare al centro le canzoni va bene ma senza monologhi e canzoni di un certo tipo viene fuori un festival scarico”. Da qui il suggerimento: “Se potessi proporre una ‘riforma costituzionale’ del Festival sarei per scindere il ruolo del direttore artistico da quello del conduttore, come dimostrato dall’edizione di Baglioni che in quanto artista fu un grande direttore artistico, ma si rivelò meno bravo a condurre di Amadeus per esempio”.

Giorni fa la kermesse musicale ha attirato l’attenzione dei dem per la presenza, nella città di Sanremo, del generale Roberto Vannacci. Il segretario provinciale dei dem, Cristian Quesada, l’ha addirittura definita una “provocazione mediatica”. Per il dem, dunque, la città “non può diventare una vetrina per la propaganda reazionaria”.

