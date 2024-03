Sanremo, mancano 700mila voti: tutto da rifare?

A un mese dalla fine del festival di Sanremo, la classifica finale potrebbe essere riscritta a causa di alcune anomalie tecniche nel televoto

di Francesca Galici – Nello specifico, durante la serata finale della kermesse canora condotta da Amadeus ci sono stati circa un milione e mezzo di voti da parte del pubblico ma, di questi, pare che una cifra che si avvicina alle 700mila non sia stata conteggiata. Lo rivela Striscia la notizia nella sua nuova inchiesta che andrà in onda questa sera condotta da Pinuccio. Gli utenti, già durante la finale, denunciarono problemi con l’invio del voto, che sembrava non essere stato registrato dai sistemi. Dalla Rai spiegarono che, anche se non arrivava il messaggio, i voti venivano comunque registrati.

Ogni utente poteva votare un massimo di 5 volte durante la gara, con la possibilità di inviare un altro voto durante la finalissima a 5. Tuttavia, in tanti hanno denunciato che solo i 5 voti precedenti alla finalissima sono stati registrati, mentre quelli successivi, quando si sarebbe dovuto annullare il tetto, non sono stati conteggiati perché, banalmente, il credito non è stato scalato. Ma il prelievo del credito dei 5 voti che sono stati conteggiati è avvenuto comunque a televoto concluso, qualche giorno dopo la finale.

Ora, Striscia la notizia ipotizza che i 700mila voti mancanti possano aver alterato la classifica finale, che ha visto trionfare Angelina Mango. La sua vittoria, come spesso è stato detto, è stata una vera e propria presa di posizione da parte della sala stampa, che ha ribaltato il risultato del televoto che vedeva trionfare Geolier. Ma se con quei voti la classifica fosse stata diversa? Quelli che mancherebbero all’appello sarebbero poco meno della metà del totale complessivo dei voti che sarebbero stati espressi dal pubblico: avrebbero cambiato la classifica? Quelle 700mila preferenze che mancano all’appello avrebbero potuto modificare l’ordine del podio di Sanremo 2024?

La domanda è lecita a fronte di un evidente problema tecnico e in questi casi, per non lasciare ombra di dubbio sulla vittoria, bisognerebbe trovare un piano B da attuare per togliere ogni sospetto. Ma un piano alternativo, come rivela Striscia la notizia, esiste già: secondo il regolamento del Festival, il televoto potrebbe essere annullato e si dovrebbe tenere in considerazione solo il suffragio delle radio e della sala stampa per decretare il vincitore. E questo potrebbe in qualche modo cambiare tutto.

