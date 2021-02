LeU: apprezzamento a Draghi per valutazioni positive su gestione della pandemia

LEU – “Abbiamo riconfermato a Draghi la nostra disponibilità ad accogliere l’appello del presidente Mattarella e procedere alla interlocuzione nei modi che lui ritienga”, ha detto Federico Fornaro di Leu al termine della consultazione con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, sostenendo che si è trattato di “un incontro solo programmatico”.

“Abbiamo espresso apprezzamento per le sue valutazioni positive sulla gestione della pandemia e crediamo che l’obiettivo da perseguire sia quello del principio di precauzione con la sanità al primo posto“, ha concluso. “Il nostro auspicio è che le tre forze dell’alleanza, M5S, Pd e Leu, possano concordare un atteggiamento univoco sul costituendo governo Draghi. Come credo che varrà per tutti i gruppi parlamentari, ci riserveremo di dare una valutazione complessiva dopo che il presidente incaricato avrà fatto le ulteriori fasi”.

“Non abbiamo discusso di ministri. La scelta della squadra di governo resta totalmente in capo al presidente incaricato”. “Il nostro auspicio è che avendo condiviso con chi ha sostenuto lealmente il governo uscente si possa proseguire l’esperienza di programma e di alleanze ed avere un atteggiamento univoco verso il governo”, ha detto ancora.(affaritaliani.it)

