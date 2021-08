Afghanistan, De Petris (LeU): “accogliere i profughi”

“L’Italia e tutta la Ue devono ora fare ogni possibile sforzo per proteggere le vite degli afghani che rischiano di subire la vendetta dei Talebani e per difendere quanto più possibile i diritti della popolazione afghana, in particolare delle donne che non devono essere ricacciate nel Medioevo”.

Così capogruppo di LeU al Senato, Loredana De Petris.“I Paesi europei devono creare corridoi umanitari e attrezzarsi per accogliere i profughi che arriveranno da quel martoriato Paese. Devono adoperare ogni strumento pacifico a disposizione per far sì che i Talebani rispettino i diritti umani e quelli delle donne. La via della guerra si è dimostrata fallimentare e disastrosa. E’ ora di percorrere quella della pace e questo è oggi il dovere dell’Unione europea”, conclude la presidente De Petris. adnkronos – affaritaliani.it

Gli afghani che stanno scappando sono tutti giovani uomini in età da militare. Non c’è un vecchio, una donna o un bambino.

The exodus from Afghanistan started some time ago. Another group of men head for the Iranian border on their way to Turkey, Europe and then the UK.

Action needed NOW to secure our borders .@pritipatel .@BorisJohnson pic.twitter.com/gQ6EDpXqgj

