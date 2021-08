Sbarchi, Palazzotto (LeU): garantire diritti ai migranti

05 AGO – “L’Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) nell’ambito di una missione a Pantelleria riporta che, sull’isola vengono replicate con regolarità prassi lesive dei diritti dei cittadini stranieri in arrivo. Considerato l’incremento degli sbarchi che si sta registrando nelle ultime ore a causa dell’instabilità politica che sta attraversando la Tunisia e le condizioni gravemente fatiscenti del centro di accoglienza, ho presentato un’interrogazione parlamentare sollecitando con urgenza la Ministra Lamorgese sulle iniziative immediate che intende assumere per trovare soluzioni strutturali che garantiscano il rispetto della libertà personale, come previsto dall’art. 13 della nostra Costituzione”.

Lo dichiara in una nota il deputato di LeU Erasmo Palazzotto.

Garantire diritti ai migranti

“Non è accettabile che le persone in transito non siano informate adeguatamente sui loro diritti, siano vittime di isolamento, di interruzione di fatto della libertà personale e costrette a vivere per giorni in condizioni igienico-sanitarie gravemente inadeguate e degradanti.

Dobbiamo garantire alle donne, agli uomini e ai bambini in arrivo a Pantelleria un’accoglienza dignitosa e rispettosa dei loro diritti. Occorre intervenire sulla struttura con urgenza”, conclude Palazzotto. (ANSA)

